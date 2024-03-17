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На Украине испугались, что российские дроны могут загнать под землю бойцов ВСУ

Бескрестнов: из-за дронов РФ украинская пехота будет вынуждена «сидеть под землей»

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Минобороны России

Российские FPV-дроны представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за темпов их поступления в российскую армию украинские военные будут вынуждены буквально «сидеть под землей». Таким мнением поделился украинский военнослужащий, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Это нас ждет в ближайшем будущем по всем фронтам: в пределах 6-7 километров наша пехота будет постоянно находиться под землей», — сказал военнослужащий.

Он отметил, что через несколько месяцев у Вооруженных сил РФ будет достаточно беспилотников, «чтобы атаковать каждого украинского солдата».

Накануне американское издание The Washington Post сообщило, что запасы систем противовоздушной обороны Украины сокращаются так быстро, что скоро ВСУ придется пропускать четыре из пяти ракет, летящих на их территорию.

До этого профессор чикагского университета Джо Миршаймер заявил, что западные элиты паникуют из-за сложившегося положения Украины. По словам Миршаймера, в США, ЕС, да и на самой Украине осознают скорое поражение ВСУ.

Ранее в США оценили возможности украинской обороны.

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Операция на Украине
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