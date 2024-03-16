Российские войска закрепились в центральной части Работино

Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль центральную и южную часть села Работино Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«У нашей армии есть тактические успехи в Работино. Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре», — сказал Рогов.

15 марта стало известно о продвижении ВС России в районе Работино: боец 70-го полка рассказал, как бойцы ВСУ массово сдавались в плен.

13 марта главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Российские военные продолжают наступать и сейчас прилагают основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

Ранее конфликту на Украине предрекли перелом из-за истощения ВСУ.