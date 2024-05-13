Косторная показала, как проводит тренировку, сидя на поперечном шпагате

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная опубликовала в своих социальных сетях новый пост.

Спортсменка показала подписчикам, как удаленно проводит мастер-класс.

«Когда проводишь одновременно офп и пример своим детям!» — написала фигуристка.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу в августе 2023 года. Куница сделал предложение Косторной в мае того же года на воздушном шаре.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России они заняли девятое место.

Ранее Александра Трусова рассказала, что популярность не мешает ее учебе в МГУ.