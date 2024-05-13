Наталье Теняковой стало плохо перед спектаклем в МХТ имени Чехова

В Москве перед спектаклем «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени А.П. Чехова стало плохо 80-летней актрисе Наталье Теняковой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у Теняковой повысилось артериальное давление. Коллеги уточнили, что это с ней случилось второй раз за два дня из-за сильного волнения.

Теняковой вызвали скорую помощь, врачи оперативно приехали и оказали народной артистке России помощь. Госпитализация звезде не потребовалась.

Наталья Тенякова известна кинозрителю по картинам «Любовь и голуби», «Отцы и дети» и «Следствие ведут знатоки».

Накануне актера Леонида Ярмольника и его жену Оксану выписали из больницы. Telegram-канал Mash сообщил, что Ярмольник и его супруга чувствуют себя значительно лучше.

24 апреля стало известно, что актера Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. По данным канала, артисту понадобилась карета скорой помощи из-за гипертонического криза, в то время как его супруга страдает от хронической сердечной недостаточности.

Ранее Ивана Урганта исключили из программы концерта памяти Булата Окуджавы.