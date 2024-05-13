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В Петербурге мужчина напал на родственницу-блокадницу и забрал у нее выплаты

Mash: в Петербурге муж внучки избил блокадницу и отобрал у нее выплату к 9 мая

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Depositphotos

В Петербурге блокадница пожаловалась на мужа внучки, который отобрал у нее деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам женщины, первый инцидент произошел за некоторое время до ее обращения в полицию, но тогда о ситуации в МВД она не сообщила. Муж ее внучки, 37-летний работник охранной фирмы, отобрал у пенсионерки 20 тысяч рублей.

Спустя некоторое время 87-летняя россиянка получила 50 тысяч рублей в качестве выплаты к 9 мая. Однако и в этом случае, как заявила женщина, родственник отобрал всю сумму. Блокадница обратилась в правоохранительные органы.

«Мужчину задержали. На него пока составили административный протокол о мелком хулиганстве», – сообщается в публикации.

До этого в Москве раскрыли ограбление. По словам курьера, у него украли сумку с 5,5 миллиона рублей. Позже полицейские выяснили, что виновником стал их коллега. За постановочное ограбление ему и его подельникам грозит срок.

Ранее в Петербурге подростки отобрали у ребенка сумку и похитили деньги после встречи в «Бургер Кинге».

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