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Власти Израиля пообещали нанести сокрушительный удар по «Хезболле»

Советник Нетаньяху Гендельман: ЦАХАЛ готовит «разрушительный» удар по «Хезболле»

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Dylan Martinez/Reuters

Израиль выдвинул ультиматум ливанской шиитской группировке «Хезболла», пригрозив «сокрушительным ударом» в случае продолжения обстрелов. С таким заявлением выступил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале израильского правительства.

Советник сообщил, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные на севере страны, завершили соответствующие приготовления.

«Если в ближайшие дни боевики не прекратят обстрелы и не покинут свои позиции до реки Литани, Израиль готов применить силу, чтобы вернуть покой нашим северным границам, а наших граждан — домой», — заключил Гендельман.

Некоторое время назад «Хезболла» заявила об обстреле казарм ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) на Голанских высотах 30 снарядами.

Ранее Израиль не подтвердил информацию о новой сделке с ХАМАС.

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