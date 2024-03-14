Средства ПВО России сбили беспилотник над Орловской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, атака была совершена около 17:00 по московскому времени. Нейтрализовать дрон удалось дежурными средствами ПВО в небе над Орловской областью. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Незадолго до этого российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Орловской областью.

А конце января дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили беспилотные летательные аппараты ВСУ над территорией Орловской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ повредили домовладение во время обстрела села в Брянской области.