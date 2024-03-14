Российские военные ликвидировали бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Томайчука с позывным «Танцор», который мечтал станцевать с саблями на крыше Кремля. Об этом сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Стало известно, что боец возглавлял небольшое подразделение, которое воюет на северо-восточном направлении. Позывной «Танцор» он получил из-за того, что до ухода на фронт он работал хореографом.

До этого агентство Associated Press (AP) сообщило, что командующий батальоном ВСУ в начале февраля пропал под Авдеевкой в ДНР. По данным издания, командира не могут найти после перепалки в командном пункте на фоне увольнения Валерия Залужного с поста главкома. При этом журналисты не назвали имя военного.

Агентство выяснило, что на следующий день после увольнения Залужного украинские офицеры собрались в командном пункте под Авдеевкой. Между ними был напряженный разговор, после которого командующий и два солдата покинули место на машине. Однако позже одного солдата нашли без признаков жизни, а самого комбата и второго солдата больше не видели.

Ранее российский военный рассказал о бое с вооруженными диверсантами Украины на границе Белгородской области.