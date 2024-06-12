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Директора ЧЭМК арестовали по обвинению в педофилии

Гендиректора ЧЭМК арестовали по уголовному делу о педофилии

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Lidia Mukhamadeeva/Russian Look/Global Look Press

Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского арестовали по уголовному делу о педофилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

По данным пресс-службы, Ходоровский арестован на два месяца.

11 июня Ходоровского задержали по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По информации СМИ, в телефоне топ-менеджера нашли детское порно, а в его коттедже, когда туда нагрянули силовики, находилась девочка-подросток.

72-летнего гендиректора предприятия задержали в его собственном коттедже, при операции силовикам пришлось выламывать двери.

В уголовном дела также фигурирует сутенер, который якобы поставлял ему детей для интимных утех.

Позже в ЧМЭК подчеркнули, что задержание Ходоровского не связано с деятельностью компании, поэтому работа предприятия продолжается в штатном режиме.

Ранее ЧЭМК прокомментировал задержание гендиректора комбината Ходоровского.

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