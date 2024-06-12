Туроператоры объяснили рост изъятия паспортов на границе

Российский союз туриндустрии (РСТ) фиксирует большой объем обращений российских туристов, которые обнаруживают в своих заграничных паспортах несоответствия, из-за чего их изымают на границе. Об этом сообщил РБК вице-президент союза Дмитрий Горин.

Он рассказал, что количество изыманий паспортов и задаваемых вопросов от пограничников увеличилось, особенно в мае и июне. В последней декаде мая РСТ зафиксировал, что общее количество обращений только среди организованных туристов было больше 120.

Как отмечает РБК, проблемы с выездом россиян начали появляться после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

По данным издания, чаще всего в загранпаспортах встречаются несовпадения в написании ФИО, опечатки в названиях городов и регионов, которые указаны как место рождения, также присутствуют ошибки в датах. При этом ошибки чаще встречаются в паспортах старого образца, которые выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных.

Раньше ошибки в загранпаспортах не приводили к их изыманию, и граждан выпускали из страны, напоминая о необходимости заменить документ по приезду, но теперь «изменилась юридическая ситуация», рассказал руководитель комитета по правовым вопросам Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

8 июня АТОР сообщила о множестве запросов по вопросу ошибок в загранпаспортах.

Ранее МВД призвало россиян проверить загранпаспорта в преддверии летних отпусков.