В полиции рассказали, как в России мошенники обманывают таксистов

Многие водители такси, осуществляющие доставку товаров в качестве курьеров, сталкиваются с мошенничеством со стороны недобросовестных клиентов, которые просят оплатить их заказ и делают вид, что перевели на него водителю деньги. Об этом сообщается на сайте МВД Северной Осетии.

«Липовые» смс о том, что деньги от клиента поступили, водитель получает в течение нескольких минут, сумма может варьироваться от 5 000 до 20 000 рублей, а вот сами деньги мошенники и не собирались переводить», — отмечается в сообщении полиции.

Просьбу к таксисту самостоятельно оплатить заказ клиент объясняет тем, что с его карты оплата не проходит. Затем, когда водитель еще не доехал до магазина, клиент звонит ему снова, говорит о резкой смене планов и отмене покупки, а также просит вернуть якобы переведенные на оплату заказа средства, за исключением чаевых.

Ранее в Москве цены на такси резко выросли из-за непогоды.