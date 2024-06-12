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Союзники Макрона испугались его решений по выборам

Politico: союзники Макрона в парламенте боятся, что он приведет их к катастрофе

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Omar Havana/AP

Члены парламента Франции, входящие в коалицию сторонников президента страны Эммануэля Макрона, опасаются, что тот может привести их к катастрофе своим решением провести новые парламентские выборы. Об этом пишет издание Politico.

«После неожиданного решения Макрона созвать внеочередные выборы после поражения в Европарламенте союзники французского президента опасаются, что он может привести их к катастрофе», — говорится в статье.

Один из сторонников французского лидера заявил, что «на моих предвыборных плакатах вы не увидите лица Макрона». Другой собеседник газеты заявил, что «Елисейский дворец так и не понял антипрезидентские настроения во Франции».

11 июня президент Франции заявил, что не уйдет в отставку с поста главы государства вне зависимости от результата внеочередных парламентских выборов.

До этого радиостанция Europe 1 сообщала, что Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки на фоне назначения им выборов в Национальное собрание. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции RN значительно опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов.

9 июня Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) страны, а также о назначении досрочных выборов в парламент – первый тур назначен на 30 июня, второй – на 7 июля.

Ранее Кремль отреагировал на слухи о возможной отставке Макрона.

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