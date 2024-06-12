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Посол указал на непринятие мировым большинством попыток Запада изолировать Россию

Посол Моргулов: мировое большинство отвергло попытки стран Запада изолировать РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Посол России в Китае Игорь Моргулов указал на неприятие мировым большинством попыток стран Запада изолировать Россию, что четко проявилось при подготовке саммита по Украине в Швейцарии. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, попытки Запада изолировать Россию и путем обмана и принуждения «затянуть в свои ряды» развивающиеся государства для провоцирования блоковой конфронтации провалились, что отчетливо проявилось при подготовке так называемого мирного саммита в Швейцарии.

3 июня официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Она обратила внимание на то, что мероприятие должно быть признано и российской, и украинской стороной. Государства должны участвовать в ней на равноправной основе. Таким образом, будет справедливое обсуждение всех мирных проектов, подчеркнула дипломат.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

Ранее Лавров оценил перспективность конференции по Украине в Швейцарии.

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