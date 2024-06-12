Стала известна стоимость выступлений Нюши после развода

Певица Нюша не изменила ценник на свои концерты после развода. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, стоимость выступления Нюши осталась прежней, что и была с 2018 года. Гонорар артистки составляет 3 миллиона рублей. Как уточняет Shot, исполнительница готова сделать скидку 2,5% на свое выступление.

В райдер знаменитости входит коньяк или виски с выдержкой не менее 18 лет в гримерке. По документам основное питание певица и коллектив покупают сами, но за предоставленные организаторами суточные (для артистки— около 19 тысяч рублей, для коллектива — 9,5 тысяч рублей).

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

Ранее стали известны подробности о разделе имущества Нюши после развода.