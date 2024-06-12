Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны украинской армии

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, женщина получила осколочные ранения рук, ног и грудной клетки. Медики доставили ее в белгородскую больницу №2. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Гладков также сообщил, что в четырех частных домах зафиксированы различные повреждения. Также в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, кроме того в одном из них повреждена линия газоснабжения.

Губернатор уточнил, что девять автомобилей были посечены осколками.

На месте работают аварийные бригады и оперативные службы.

12 июня губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне региона.

По его словам, эти мины очень опасны. Глава региона пообещал максимально быстро распространить видеоролики с описанием и изображением этих боеприпасов.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки..