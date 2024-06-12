Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны украинской армии

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадала женщина

close
100%
Настоящий Гладков/Telegram

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, женщина получила осколочные ранения рук, ног и грудной клетки. Медики доставили ее в белгородскую больницу №2. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Гладков также сообщил, что в четырех частных домах зафиксированы различные повреждения. Также в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, кроме того в одном из них повреждена линия газоснабжения.

Губернатор уточнил, что девять автомобилей были посечены осколками.

На месте работают аварийные бригады и оперативные службы.

12 июня губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне региона.

По его словам, эти мины очень опасны. Глава региона пообещал максимально быстро распространить видеоролики с описанием и изображением этих боеприпасов.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки..

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами