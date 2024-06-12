На Западе рассказали, как быстро может произойти крах Украины по афганскому сценарию

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что крах Украины по афганскому сценарию может произойти моментально.

По словам Боуза, Украина закончит также, как и Афганистан, а после будет в течение многих лет выплачивать долги Западу за поставленное оружие.

«Когда наступит крах, то он случится моментально», — написал журналист.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что союзники Украины должны использовать замороженные активы России для помощи Киеву. Она считает, что в конце концов России «придется заплатить за причиненный ущерб».

На минувшей неделе агентство Reuters писало, что президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.