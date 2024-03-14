ВСУ обстреляли критический объект возле Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу станции.

«ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Взрывное устройство сбросили в пяти метрах от топливохранилища», — говорится в сообщении.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что не видит условий в рамках украинского конфликта для применения ядерного оружия.

11 марта постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Вооруженные силы Украины стали чаще использовать беспилотники вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), что может привести к ЧП. Он назвал ситуацию вокруг станции неспокойной.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.