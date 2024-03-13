В Курской области внедрили смс-оповещения при ЧС с участием БПЛА

В Курской области вводится смс-оповещение местных жителей при чрезвычайных ситуациях, которое они будут получать в случае опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает региональное правительство в Telegram-канале.

«В дневное время, с 6:00 до 23:00, будет включаться звуковая система оповещения населения», — указывается в заявлении.

Уточняется, что данное решение принято с учетом текущей обстановки в этой граничащей с Украиной области.

Согласно информации регионального правительства, смс и push-уведомления будут приходить круглосуточно, также будет происходить перехват телевизионного сигнала. Местным жителям порекомендовали соблюдать спокойствие и быть внимательными, а при обнаружении обломков беспилотников не подходить к ним и не касаться, так как они могут оказать взрывоопасными, а звонить в 112 с указанием локации нахождения БПЛА.

«Дополнительные ограничения на территории области вводиться не будут», — заключается в сообщении.

Первое упоминание о том, что в регионе планируется внедрить смс-оповещение жителей приграничных районов при чрезвычайных ситуациях было зафиксировано в декабре 2022 года.

Ранее жителей Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА.