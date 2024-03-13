Российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны России сообщило, что 13 марта около 16:30 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотника самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Александр Хинштейн заявил, что специалисты Росгвардии сбили беспилотники, которые направлялись к Белгородской ТЭЦ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся атаке украинских дронов. По его словам, один из летательных аппаратов врезался в жилой дом и взорвался. Из-за этого у здания были частично выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля. Никто из местных жителей не пострадал, уточнил руководитель областной администрации. Позднее ВСУ вновь предприняли попытку атаковать Белгородскую область, силами ПВО было сбито два беспилотника.

Ранее сообщалось, что подавленные системами РЭБ дроны упали на территорию Новошахтинского нефтезавода.