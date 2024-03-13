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Конфликту на Украине предрекли перелом из-за истощения ВСУ

Advanced: на Украине может произойти перелом летом 2024 года из-за истощения ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Ситуация в зоне спецоперации может достигнуть поворотного момента к началу лета из-за истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Advanced.

«Без увеличения западной <…> помощи и <…> изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться», — уточнили в публикации.

Авторы материала предрекли, что перелом может наступить буквально в течение двух-трех месяцев. В статье напомнили, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и людей, армия слабеет, мощный прорыв ВС России представляется все более реальным.

Военные аналитики издания напомнили, что российские бойцы выстроили целую сеть многоуровневых оборонительных укреплений на сотни километров, они уже хорошо адаптировались и быстро учатся.

»<…> Запад с первого дня <…> недооценивал российскую боеспособность», — заключили в статье.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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