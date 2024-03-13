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Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 245 военнослужащих и танк

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Донецком направлении в зоне проведения СВО Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 245 военнослужащих в ходе столкновений с российскими войсками. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, ВСУ лишились одного танка, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей и боевой машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

Также в ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили самоходную артиллерийскую установку AS-90«Braveheart» производства Великобритании, орудие Д-20, три гаубицы Д-30 и самоходную артустановку «Гвоздика», склад с боеприпасами.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска уничтожили в Красногоровке в ДНР командный пункт ВСУ.

Также глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска наносят превентивные удары по новой линии обороны в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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