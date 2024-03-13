Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе

Украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Одессе на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

«Взрывы в Одессе. ВСУ заявляют о ракетной атаке», — говорится в сообщении.

До этого утром 13 марта в двух областях Украины была объявлена воздушная тревога. Речь идет о Харьковской и Сумской областях. Тревога в обоих регионах была объявлена одновременно в 09:25 мск.

Агентство «РБК-Украина» сообщало, что взрыв прогремел в Харькове на фоне действия в регионе воздушной тревоги. С 16:05 мск в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Также журналисты пишут, что воздушная тревога объявлена в районе Харькова.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.