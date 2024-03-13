Российские авиационные удары стали стратегически значительной угрозой для обороны Вооруженных сил Украины, заставляя Киев использовать западные ЗРК на передовой. Такую точку зрения выразил директор Украинского института анализа и управления политикой Руслан Бортник на YouTube-канале Politeka.

Политолог предупредил, что длительные авиационные атаки могут серьезно подорвать оборонную систему страны. Он отметил, что ни одно украинское укрепление не может противостоять бомбам ВС России в зоне конфликта. Эта угроза заставляет Вооруженные силы Украины размещать системы ПВО Patriot все ближе к фронту, подвергая их риску.

Также журналисты The Washington Post (WP) отметили эффективность российских авиационных ударов против оборонительных позиций противника. По их мнению, учащение таких атак значительно повысило эффективность воздушных сил России.

Помимо этого издание The Washington Post написало, что разногласия в коалиции союзников по вопросу поддержки Украины оказывают услугу президенту России Владимиру Путину.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО, в то время как западные политики постоянно используют мифическую российскую угрозу для отвлечения своего населения от внутренних проблем. По мнению автора, страны Запада начинают осознавать невозможность стратегического поражения России в конфликте с Украиной и должны задуматься о будущих шагах, тогда как Москва готова к диалогу.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».