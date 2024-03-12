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ОЗХО проверит информацию о применении ВСУ токсичных химикатов

Тарабрин: ОЗХО проверит информацию о применении ВСУ токсичных химикатов

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Технический секретариат пока фиксирует информацию, предоставляемую российской стороной, и проводит ее проверку», — сказал он.

Тарабрин выразил надежду, что ОЗХО будет придерживаться взвешенной позиции и будет рассматривать эту ситуацию объективно, реагируя на нее в деполитизированном ключе.

До этого Тарабрин заявил об использовании ВСУ химического оружия. Он подчеркнул, что речь идет об удобрениях, пестицидах, дефолиантах, едких чистящих средствах и лакокрасочной продукции, а также биотоксинов и химикатов, включенных в списки приложения по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По его словам, поставки токсичных химикатов осуществляются Западом.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ОЗХО превратилась в инструмент США.

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