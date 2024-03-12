Бывший командующий считает, что Балтийский флот способен отразить угрозу НАТО

Российские корабли Балтийского флота не несут никакой угрозы для Швеции, но готовы отразить любую угрозу со стороны флотов НАТО. Об этом РИА Новости заявил бывший командующий Балтфлотом адмирал Владимир Валуев.

«Для нас Балтийское море – море мира, но если кто-то попытается пересмотреть это, то неоднократно пожалеет. Швеция может заявлять и обосновывать свои планы разными причинами, но в случае реального столкновения с нашим ВМФ группировка НАТО способна разве что на незначительные успехи на начальной стадии», — заявил Валуев.

Он отметил, что любой исход военного противостояния в Балтийском море закончится победой России — об этом говорит сама история Балтийского флота, настойчивость и смекалка российских военных моряков.

До этого премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что Швеция вместе с партнерами по НАТО собирается «защитить от России» остров Готланд в Балтийском море.

Ранее в Швеции призвали население запасаться консервами на случай войны с РФ.