В США опасаются превосходства российской РЭБ над украинской

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) превосходят украинские аналоги в координации и эффективности. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Радиоэлектронная борьба остается скрытой стороной войны, и Украина уступает не только в числе солдат и запасах снарядов, но и на этом направлении по сравнению с Россией», — сообщает издание.

Авторы отмечают, что в распоряжении российской армии находится большое количество аппаратуры, способной подавлять сигналы украинской связи и других электронных средств. При этом, по сравнению с украинскими средствами РЭБ, российские подразделения показывают более высокий уровень координации.

До этого в ночь на 11 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радио-электронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку атаки беспилотников на объекты в Орловской области.

Ранее над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника.