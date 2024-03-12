Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США опасаются превосходства российской РЭБ над украинской

NYT: российская РЭБ превосходит украинские аналоги

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) превосходят украинские аналоги в координации и эффективности. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Радиоэлектронная борьба остается скрытой стороной войны, и Украина уступает не только в числе солдат и запасах снарядов, но и на этом направлении по сравнению с Россией», — сообщает издание.

Авторы отмечают, что в распоряжении российской армии находится большое количество аппаратуры, способной подавлять сигналы украинской связи и других электронных средств. При этом, по сравнению с украинскими средствами РЭБ, российские подразделения показывают более высокий уровень координации.

До этого в ночь на 11 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радио-электронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку атаки беспилотников на объекты в Орловской области.

Ранее над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами