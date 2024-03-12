Украинские СМИ сообщают о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове на фоне действия в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

«В Харькове прозвучал взрыв», — говорится в публикации.

С 16:05 (по мск) в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Утром 12 марта украинская газета «Общественное» сообщала о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.

Также украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Также журналисты пишут, что воздушная тревога объявлена в районе Харькова.

Накануне в Запорожье произошли несколько взрывов. На подконтрольной Украине части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены, заявил глава подчиненной Киеву администрации региона Иван Федоров. Он не уточнил, сколько объектов были повреждены и какие именно разрушения были получены.

Ранее в Германии раскрыли причины прорыва фронта Россией.