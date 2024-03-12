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Появилось видео пожара в Нижегородской области после атаки ВСУ

Появились кадры пожара в промзоне Нижегородской области после атаки ВСУ

Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области, который начался в результате атаки Вооруженных сил Украины, попал на видео. Соответствующий кадры показал Telegram-канале Mash.

На кадрах виден мощный пожар, от него в небо поднимается черное плотное облако дыма. Каких-либо взрывов на видеозаписи не слышно.

Как уточнял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе атакован объект топливно-энергетического комплекса. Никто не пострадал.

Согласно информации министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над территориями Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Орловской областей.

В Московской области беспилотник был сбит в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. Никто не пострадал. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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