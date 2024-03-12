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Жителей одного из округов Белгородской области попросили спуститься в укрытия

Мэрия Белгорода: ВСУ ведут обстрел поселка Горьковский и города Грайворон

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел поселка Горьковский и города Грайворон в Грайворонском городском округе Белгородской области. Жителей населенных пунктов призвали спуститься в укрытия, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«РСЧС: ведется обстрел, Грайворонский городской округ, поселок Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

Позднее об обстреле предупредили жителей города Грайворон.

Утром 12 марта на всей территории Белгородской области объявили ракетную угрозу.

В ночь на 12 марта глава Орловской области Андрей Клычков заявил, что в Орле дрон атаковал объект топливной инфраструктуры.

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале о ликвидации беспилотника. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон, отметил глава региона.

Ранее семь населенных пунктов Белгородской области были обесточены после атаки БПЛА.

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