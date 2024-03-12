Российские силы с начала года уничтожили 40 зенитных пусковых установок ВСУ

Российские войска с начала нынешнего года уничтожили не менее 40 зенитных ракетных пусковых установок разного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не менее 20 радаров ПВО к ним. Об этом, ссылаясь на данные Минобороны и российских подразделений, сообщает РИА Новости.

В общей сложности за два с небольшим месяца, в том числе в ходе групповых ракетных ударов и налетов барражирующих боеприпасов, было уничтожено около десятка украинских пусковых установок зенитной ракетной системы С-300. Одновременно было поражено не менее десяти радиолокационных станций, входящих в состав этой системы. В основном командных пунктов с локатором подсвета воздушной цели и наведения зенитных ракет.

Кроме того, было уничтожено не менее шести пусковых установок американского комплекса Patriot и минимум две радара из его состава. Также поражены четыре пусковых установки французского комплекса SAMP-T, три — немецкого IRIS-T, одна — норвежского NASAMS. Уничтожено более десяти радиолокационных станций из состава этих комплексов.

Российские войска также уничтожили 14 зенитных ракетных комплексов ближнего действия «Стрела-10» и два комплекса средней дальности «Бук-М1».

До этого сообщалось, что три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot могли быть уничтожены ударом ракеты в районе Покровска в Донецкой народной республике.

Ранее в Британии сообщили об уязвимости ПВО Украины.