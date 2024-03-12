Над Курской областью сбит беспилотник

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон.

Старовойт добавил, что последствия на земле уточняются.

«Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112», — уточнил глава региона в своем обращении к гражданам.

Полчаса назад сообщалось, что над Курском работает система ПВО.

11 марта губернатор сообщал, что в Курской области продолжается восстановление гражданских объектов, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этих работ отремонтировали более 900 домов.

Утром в понедельник стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Брянской областью.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.