Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США выразили опасение якобы планами РФ применить оружие в космосе

Нацразведка США: есть опасения, что РФ применит оружие в космосе и в киберсфере

close
100%
Graeme Jennings/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что США обеспокоены тем, что Россия якобы может нарушить запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия. Ее слова в ходе слушаний в спецкомитете по разведке американского сената передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Москва поставила под угрозу давние глобальные нормы, запрещающие использование ассиметричного или стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе и в киберпространстве», — сказала Хейнс.

8 марта агентство Bloomberg сообщало, что США внесут в СБ ООН резолюцию против размещения ядерного оружия в космосе. Отмечалось, что резолюция, проект которой находится на начальной стадии разработки, может предполагать подтверждение обязательств стран по договору о космосе 1967 года.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается размещать ядерное оружие в космосе.

Во время своего послания Федеральному собранию 29 февраля глава российского государства назвал «вбросами» заявления о планах Российской Федерации по размещению ядерного оружия в космосе. По мнению Путина, их цель — втягивание России в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам.

Ранее Шойгу высказался о ядерном оружии в космосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами