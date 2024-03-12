В США выразили опасение якобы планами РФ применить оружие в космосе

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что США обеспокоены тем, что Россия якобы может нарушить запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия. Ее слова в ходе слушаний в спецкомитете по разведке американского сената передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Москва поставила под угрозу давние глобальные нормы, запрещающие использование ассиметричного или стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе и в киберпространстве», — сказала Хейнс.

8 марта агентство Bloomberg сообщало, что США внесут в СБ ООН резолюцию против размещения ядерного оружия в космосе. Отмечалось, что резолюция, проект которой находится на начальной стадии разработки, может предполагать подтверждение обязательств стран по договору о космосе 1967 года.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается размещать ядерное оружие в космосе.

Во время своего послания Федеральному собранию 29 февраля глава российского государства назвал «вбросами» заявления о планах Российской Федерации по размещению ядерного оружия в космосе. По мнению Путина, их цель — втягивание России в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам.

Ранее Шойгу высказался о ядерном оружии в космосе.