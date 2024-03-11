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Глава ЦРУ заявил, что помощь США позволит Украине наступать и наносить удары по Крыму

Глава ЦРУ Бернс: помощь США позволит Киеву наступать и наносить удары по Крыму

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Amanda Andrade-Rhoades/AP

Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что новая американская помощь позволит Украине перейти в наступление и нанести «проникающие» удары по Крыму. Об этом со ссылкой на выступление чиновника на слушаниях в комитете сената США по разведке сообщает РИА Новости.

По словам Бернса, с новым пакетом помощи Киев сможет к концу 2024 — началу 2025 года вернуть себе наступательную инициативу и вести переговоры с позиции «значительной силы».

Директор ЦРУ отметил, что военная помощь США обеспечит Украине возможность наносить «проникающие» удары по Крыму и проводить операции против российского Черноморского флота.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что военный потенциал Украины становится слабее.

До этого начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Буданов рассказал о подготовке Киевом серьезной операции в Крыму.

Ранее сообщалось, что США и Япония ведут переговоры, в ходе которых хотят договориться об увеличении поставок боеприпасов для Украины.

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Операция на Украине
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