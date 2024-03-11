Во Франции высоко оценили эффективность российских управляемых авиабомб

Российские авиабомбы, оснащенные управляемыми модулями планирования и коррекции (УМПК) с трудом фиксируются украинскими средствами противовоздушной обороны и потому представляют для противника особую опасность. Такое мнение высказал в интервью телеканалу LCI французский полковник Винсент Арбаретьер.

Полковник пояснил, что в момент запуска с истребителя-бомбардировщика авиабомба с УМПК находится на расстоянии 60-70 километров от цели.

«Мы не видим, как она летит к месту назначения, поскольку ее сложно зафиксировать, она малозаметная», — сказал он.

Арбаретьер добавил, что УМПК учитывает наличие у противника средств радиоэлектронной борьбы и может им противостоять. Сама же бомба способна разрушать железобетонные конструкции и укрепления Вооруженных сил Украины.

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