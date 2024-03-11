Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции высоко оценили эффективность российских управляемых авиабомб

Полковник Арбаретьер: авиабомбу с УМПК сложно увидеть и сбить

close
100%
Сергей Орлов/РИА Новости

Российские авиабомбы, оснащенные управляемыми модулями планирования и коррекции (УМПК) с трудом фиксируются украинскими средствами противовоздушной обороны и потому представляют для противника особую опасность. Такое мнение высказал в интервью телеканалу LCI французский полковник Винсент Арбаретьер.

Полковник пояснил, что в момент запуска с истребителя-бомбардировщика авиабомба с УМПК находится на расстоянии 60-70 километров от цели.

«Мы не видим, как она летит к месту назначения, поскольку ее сложно зафиксировать, она малозаметная», — сказал он.

Арбаретьер добавил, что УМПК учитывает наличие у противника средств радиоэлектронной борьбы и может им противостоять. Сама же бомба способна разрушать железобетонные конструкции и укрепления Вооруженных сил Украины.

9 марта в Германии удивились точности применения Россией авиабомб против ВСУ.

Ранее в Британии предрекли уничтожение позиций ВСУ бомбами ФАБ-1500.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами