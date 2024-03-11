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Эксперт: уничтожение ЗРК Patriot в зоне СВО обострит противоречия на Западе

Военкор Шлепченко: уничтожение ЗРК Patriot в ДНР усилит противоречия на Западе

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Mindaugas Kulbis/AP Photo

Уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot западнее Покровска (ДНР) обострит противоречия между западными политиками. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. Он отметил, что после того как высокоэффективная западная техника будет выжжена, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) настанет новый этап неудач.

«Часть политиков будет орать, что если срочно не отправить войска, то украинский режим падет. А другие будут показывать на фотографии горящих «Хаймарсов», «Пэтриотов» и спрашивать: а мы точно хотим туда послать наших людей?» — сказал Шлепченко.

9 марта Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что Вооруженные силы РФ поразили ЗРК Patriot, стоящий на вооружении ВСУ, ударом из ракетного комплекса «Искандер».

В тот же день Минобороны России сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-300, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет, а также два автомобиля сопровождения Вооруженных сил Украины.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска.

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