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Военный эксперт заявил об улучшении работы беспилотников ВС РФ в зоне СВО

Военкор Шлепченко: уничтожение ЗРК Patriot говорит о грамотной работе дронов РФ

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Телеграм-канал «КБ «Восток»

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие об уничтожении американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot западнее Покровска (ДНР). По его мнению, это говорит об улучшении работы российских беспилотников.

«Так, как они и должны работать: разведали — и тут же ударили. Если цель относительно близко, ударили «Смерчем», если далеко — «Искандером». Противник сейчас пытается компенсировать проблемы на фронте более активным использованием высокотехнологичного оружия», — сказал Шлепченко.

Он добавил, что Запад передал Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) не в тех количествах, которые необходимы для устойчивой и эффективной обороны, а в существенно меньших.

9 марта Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что Вооруженные силы РФ поразили ЗРК Patriot, стоящий на вооружении ВСУ, ударом из ракетного комплекса «Искандер».

В тот же день Минобороны России сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-300, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет, а также два автомобиля сопровождения Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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