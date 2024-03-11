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Российские войска атаковали укрепленную позицию ВСУ в ДНР

Авиация ВС России нанесла удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по укрепленной позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации агентства, в атаке принимала участие авиация ВС РФ совместно с подразделениями группировки «Юг». Красногоровка располагается к северу от Авдеевки.

«ВСУ засели в этом районе города. Авиация активно работает по объекту», — поделился собеседник.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские штурмовики Су-25 («Грачи») уничтожили военнослужащих и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации.

Штурмовики выполняли боевые задачи в интересах группировки войск «Центр» в условиях сильного радиоэлектронного противодействия ВСУ. Экипажи штурмовиков выпустили неуправляемые ракеты С-8 по противнику.

Также 11 марта Су-34 ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ авиабомбами ФАБ-500.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.

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