В Перми посетители бани пожаловались на отравление хлором

В Перми в банном центре «Термы» несколько человек пожаловались на симптомы, которые возникают после отравления хлором. Информация об этом публикуется в местных пабликах.

Гости комплекса почувствовали жжение в горле и глазах. После этого люди начали массово покидать помещение.

«Одна девочка начала очень сильно кашлять, потом я и т.д. Оказывается всем попал хлор в глаза и легкие, и так все кашляли и глаза разъедало», – написала одна из клиенток центра.

«Неожиданно резко все закашляли, начало жечь глаза. Моя мама начала всех детей выводить. Все обошлось без скорой, благо быстро среагировали», – приводит слова одного из посетителей kp.ru.

В феврале в Самарской области в отеле села Васильевка дети в возрасте от четырех до 11 лет отравились парами хлора во время похода в бассейн.

До этого под Уфой пятеро детей пострадали во время отдыха в бассейне коттеджного типа.

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