В США разрабатывали ответ на случай применения РФ ядерного оружия на Украине

Американские чиновники после начала российской спецоперации разрабатывали варианты ответа на случай ядерного удара РФ по Украине. В качестве возможных шагов они предлагали ответную атаку неядерным оружием по подразделениям, выпустившим ракеты с ядерной начинкой, сообщает издание The New York Times.

«Должна быть какая-то впечатляющая реакция – возможно, даже обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие», – говорится в статье.

Один из источников поделился, что, согласно перехватам, с момента начала СВО в Вооруженных силах РФ часто обсуждались вопросы использования ядерного арсенала. При этом некоторые из них были просто «разнообразными формами болтовни», отметил чиновник.

Накануне сообщалось, что США с конца 2022 года готовятся к потенциальному удару России по Украине ядерным оружием.

До этого новейший американский истребитель F-35 официально сертифицировали для несения ядерного оружия.

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