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Немецкий журналист заявил, что ВСУ подставили ЗРК Patriot под российский удар

Немецкий журналист Репке: ВСУ позволили России уничтожить ЗРК Patriot

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Global Look Press

Украина разместила ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время России для нанесения по ним точного и результативного удара. С таким мнением выступил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети X.

Он обратил внимание на то, что украинские войска разместили две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта, при этом каждая из них находилась на расстоянии менее 10 метров друг от друга.

По данным журналиста, установки находились на этих позициях достаточно долго, что позволило российским военным успешно навести баллистическую ракету и уничтожить каждую из них.

«Нет слов», — заключил Репке, размышляя о тактическом решении ВСУ, которое привело к уничтожению двух американских ЗРК.

9 марта Минобороны России сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка ЗРК С-300, а также радиолокатор подсвета целей и наведения ракет и два автомобиля сопровождения ВСУ.

После этого ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил об уничтожении трех комплексов Patriot.

Ранее украинские аналитики допустили, что ЗРК Patriot уничтожили в ДНР из-за предателей в рядах ВСУ.

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