Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин возложил цветы к восстановленному памятнику павшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны «азовстальцам» в Мариуполе. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, специалисты подмосковной строительной компании по собственной идее реконструировали военный монумент и теперь он воссоздан в изначальном виде.

«Возложил цветы у его подножия и поблагодарил представителей компании», — написал глава региона.

По мнению главы республики, Украине оказалась не нужна историческая память, а текущие боевые действия в стране привели к последующему разрушению.

«Благодаря нашим неравнодушным соотечественникам память будет жить», — заключил он.

Некоторое время назад Пушилин заявил, что решение по восстановлению или другим действиям, связанным с Авдеевским коксохимическим заводом («Коксохим», АКХЗ), должны принимать профильные специалисты.

Ранее Пушилин заявил, что Украина потеряла шансы сохранить государственность.