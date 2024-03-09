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Дроны и артиллерия ВСУ атаковали грузовики с углем в Харьковской области

Один человек ранен в результате атаки ВСУ на грузовики в Харьковской области

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Один человек получил ранения в результате атаки беспилотников и артиллерии Вооруженных сил Украины колонны грузовиков в углем в Харьковской области республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых доставляли социальный уголь жителям Харьковской области», — написал чиновник.

По его словам, первые удары по машинам были нанесены FPV-дронами, после чего украинские военные открыли прицельный огонь из ракетной системы залпового огня «Град».

Ганцев уточнил, что один из водителей получил ранение, его госпитализировали.

Глава администрации также утверждает, что ВСУ намеренно нанесли удар по гражданским автомобилям, чтобы запугать мирное население.

Накануне сообщалось, что в Харьковской области произошли взрывы. Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Харьковской области объявили эвакуацию из ряда населенных пунктов.

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