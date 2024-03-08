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Зеленский рассказал подробности удара ВС РФ по Одессе, где находился он

Зеленский: ВС РФ нанесли ракетный удар в 300-400 метрах от меня

Баллистическая ракета ударила в 300-400 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, когда они находились в Одессе. Об этом заявил украинский президент в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«Мы были в порту и в 300-400 метрах был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро пришла, сирена начала работать, но очень коротко. Удар, мы понимаем, шел из Крыма, поэтому очень быстро не удалось командам среагировать», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, он не знает, куда именно целилась российская армия и был ли этот удар именно по нему.

6 марта в Одессе во время встречи Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие.

Минобороны России заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные морские катера для украинской армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев высказался о взрывах в Одессе, где был Зеленский.

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