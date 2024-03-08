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Генерал ВСУ заявил о превосходстве российских укреплений

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что превосходство укреплений РФ видно даже из космоса

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РИА Новости

Российские укрепления значительно превосходят украинские оборонительные рубежи в зоне специальной операции. Об этом заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Прямой».

«Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы», — сказал он.

По его словам, к похожим выводам приходят и американские журналисты. Они рассматриваются снимки, сделанные со спутника и сравнивают позиции ВСУ и ВС России. По его словам, сравнения получаются не в пользу Украины.

До этого спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал украинские укрепления эффективными, хотя и не идеальными.

Незадолго до этого депутат Верховной рады страны Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы на поле боя, это связано в том числе с новыми правилами о мобилизации.

Ранее на Украине оценили потенциал женской мобилизации.

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