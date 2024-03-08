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В Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

Утром 6 марта в Белгороде снова объявили ракетную опасность. Средства ПВО сбили беспилотник в районе села Ближнее Белгородской области.

1 марта средства ПВО уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над российскими регионами. В Министерстве обороны обратили внимание, что украинские дроны были самолетного типа. Дежурные средства ПВО оперативно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

Ранее в Белгородском районе ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа.

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