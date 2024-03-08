Экс-разведчик США заявил, что танки Abrams использовались на Украине неправильно

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинские военные недостойно обучены использованию американских танков Abrams, поэтому боевые машины использовались Вооруженными силами Украины неправильно, передает РИА Новости.

«Танки Abrams, которые уже были уничтожены, это танки, которыми управляют украинские солдаты, которые недостаточно хорошо обучены этой системе, и она использовалась совершенно несоответствующим образом», — сказал Риттер.

Abrams, как и любое другое вооружение, не может стать «волшебной палочкой» для украинской армии, добавил он.

До этого обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу заявил, что растущее число подбитых танков M1 Abrams на Украине показало, что они ничем не лучше других бронемашин.

По его словам, украинцы слишком привыкли к советским боевым машинам, поэтому не могут быстро освоить западные модели.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».