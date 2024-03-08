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Российские артиллеристы нанесли множество ударов под Купянском

Минобороны: артиллеристы нанесли удар по 230 объектам ВСУ под Купянском

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские артиллеристы нанесли удар по 230 объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 230 объектов, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скоплений живой силы и техники ВСУ», — заявил руководитель пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Он пояснил, что против украинской 57-й мотопехотной бригады действовали российские мотострелки. Отдельно Бигма отметил расчет самоходной гаубицы «Мста-С» под командованием командира орудия младшего сержанта Владимира Казначеева.

Этот расчет смог уничтожить вражескую самоходную гаубицу «Гвоздика».

До этого подразделения группировки российских войск «Центр» заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.

Как заявили в ведомстве, потери ВСУ составили до 390 военнослужащих.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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