В Литве начнет действовать ротационная миссия НАТО по противовоздушной обороне

В Литве в 2024 году начнет действовать ротационная миссия Североатлантического альянса по противовоздушной обороне (ПВО), в республике будут размещены зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас, сообщает портал LRT.

«В этом году, по крайней мере частично, ротационная система ПВО, о которой говорили в Вильнюсе, наконец-то заработает», — сказал он.

По словам министра, союзники Литвы уже обсудили размещение в стране систем ПВО, в том числе Patriot. Он не привел конкретные сроки, однако отметил, что «это произойдет уже в этом году».

В июне 2023 года страны НАТО, отвечая на призывы стран Балтии усилить миссию воздушной полиции, договорились о ротационной модели противовоздушной обороны.

До этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что НАТО разместит больше войск не только в Балтийском регионе, но и на восточном фланге в целом — от Финляндии до Болгарии. По мнению латвийского президента, «сегодня инвестиции в военный потенциал являются в то же время инвестициями в сохранение мира в Европе».

Ранее в МИД Литвы назвали необходимое для обороны число резервистов.