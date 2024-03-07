Ким Чен Ын посетил главную базу северокорейской армии

Лидер КНДР Ким Чен Ын 6 марта посетил главную базу Корейской народной армии (КНА). Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает РИА Новости.

На месте Кима встретили командный состав КНА, в том числе министр обороны и начальник генштаба страны.

Там он подробно ознакомился с сооружениями и разными тренировочными местами главной базы для оперативных учений, поднялся на наблюдательный пункт, где получил доклад о плане практических учений частей на этот день и руководил учениями, отметили в ЦТАК.

Лидер Северной Кореи выразил «большое удовлетворение» учениями, подчеркнул необходимость более активных тренировок и выдвинул программные задачи для проведения более интенсивных и практичных учений, «гарантирующих достижение победы в войне».

По его словам, КНА должна проявлять «наивысшие» требования к усовершенствованию своей боевой подготовки, чтобы «сдерживать постоянную угрозу врагов» и «срывать малейшие попытки развязывания войны».

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.