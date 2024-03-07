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В Италии предположили, что Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году

Fatto Quotidiano: в 2024 году Украина может потерять контроль над Одессой

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Shutterstock

В нынешнем году Киев может потерять контроль над Одессой. Об этом сообщает итальянская газета Fatto Quotidiano.

В статье говорится, что в 2024 году вполне может сложиться ситуация, когда российские войска займут Одессу. Такому развитию событий способствует то, что украинские войска сейчас совершенно разбиты. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет денег, вооружения, личного состава и средств противовоздушной обороны.

Ранее министерство обороны России заявило, что удар по Одессе 6 марта был осуществлен из высокоточного ракетного оружия и поразил ангар с морскими дронами ВСУ.

Днем 6 марта греческая газета «Прототема» сообщила, что российские войска нанесли удар по кортежу украинского лидера Владимира Зеленского в Одессе. По данным издания, глава государства направлялся на встречу с представителями Афин. В публикации подчеркивалось, что в момент атаки греческая делегация во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом находилась всего в 150 метрах от кортежа Зеленского.

Ранее пророссийские подпольщики рассказали о ситуации в Одессе.

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